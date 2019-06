GEM Capital закрыла сделку по продаже нефтедобывающих активов в ХМАО и Коми

Инвестиционная компания GEM Capital закрыла сделку по продаже нефтедобывающей компании First Oil стратегическому инвестору. Об этом говорится в сообщении компании.



Один из крупнейших государственных банков РФ выступил финансовым партнёром по сделке, предоставив заёмное финансирование.



First Oil занимается добычей нефти в двух регионах Российской Федерации: Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания владеет лицензиями на добычу углеводородов на следующих месторождениях: Сотчемьюское, Южно-Сотчемьюское, Восточно-Турышевское, Динью-Савиноборское, Сосновское, Ершовое, Северо-Сороминское, Западно-Новомолодежное и др.



Добыча нефти в 2018 году составила более 590 тыс. т нефти. Запасы углеводородов по категории 2P были оценены международной аудиторской компанией DeGolyer and MacNaughton на уровне более 14 млн тонн, при этом активы имеют значительный ресурсный потенциал.



First Oil Company - ключевой актив GEM Capital и единый оператор всех месторождений, принадлежащих инвестиционной компании. Компания была создана в 2014 году, на начальном этапе ключевым финансовым партнёром проекта выступил старший партнёр GHP Group Марк Гарбер (вышел из проекта в 2015 году). В период с 2014 по 2015 год были приобретены следующие месторождения: Сотчемьюское, Южно-Сотчемьюское, Восточно-Турышевское (приобретены у сырьевого трейдера Vitol), Тарховское (приобретено у группы "Новый поток"), Ингольское, Западно-Новомолодежное, Южно-Сардаковское, Сосновское, Динью-Савиноборское, Янчинский лицензионный участок и др.



GEM Capital - международная инвестиционная компания с офисами в Москве и Цюрихе, работающая на рынках прямых инвестиций (private equity) и венчурного капитала. Компания была создана в 2016 году на базе нефтяной компании First Oil Company. Основателем и управляющим партнёром GEM Capital является Анатолий Палий. На сегодняшний день в портфеле компании около 20 проектов в Европе, США, Израиле и России.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"