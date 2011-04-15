Главгосэкспертиза одобрила проект этапа реставрации здания Биржи в СПб

Главгосэкспертиза одобрила проект этапа реставрации здания Биржи в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое рассмотрело представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на второй этап реставрации здания Биржи и его приспособления для современного использования.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Строительство Биржи по проекту Жана Франсуа Тома де Томона шло с 1805 до 1810 года, но так и не было завершено из-за войны с Наполеоном. Перед зданием архитектор установил две ростральные колонны, украшенные рострами кораблей и скульптурами морских божеств (выполнены скульпторами Жозефом Камберленом и Жаком Тибо). Общее конструктивное решение Биржи типично для строительной практики рубежа XVIII-XIX веков. Знаменитое здание, построенное в стиле классицизма на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге, признано объектом культурного наследия федерального значения.



В 1913 году перекрытие над центральным залом было заменено на железобетонный свод с несущими фермами и криволинейными балками. Затем дважды менялась гидроизоляция стилобата, которая к началу 1990-х годов пришла в неудовлетворительное состояние. В 2002-2004 годах выполнялась реставрация фасадов с восстановлением штукатурки и покраски. Кровля здания протекает, по фасадам пошли трещины, что говорит об ослаблении конструкции. При этом здание дает неравномерную осадку, было выявлено также избыточное увлажнение стен цокольного этажа и перекрытий в зоне стилобата. По итогам проведенного обследования была рекомендована полная замена стропильной системы портика над колоннадой и проведение ремонтно-восстановительных работ стропильной системы над основным зданием, а также другие необходимые работы.



Проектом, получившим положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реставрация отделки фасадов здания Биржи, воссоздание покрытия стилобата и ограждений на его восточной лестнице, устройство новых инженерных систем, замена столярных заполнений, кровельного покрытия, водосточной системы и стропильной системы над колоннадой.



В ходе реализации проекта будут воссозданы утраченные элементы декора и интерьеры периода 1913 года, проведена реставрация световых фонарей и стропильной системы основного объема здания и интерьеров стилобата. Также будут восстановлены заложенные сто лет назад дверные проемы, относящиеся к тому периоду, когда здание строил Тома де Томон. Кроме того, будут приняты все меры, установленные современными противопожарными требованиями.



Планируется, что продолжительность второго этапа реставрации здания Биржи, которая будет финансироваться из средств федерального бюджета, составит 27 месяцев.



"AK&M" от 14.06.2019