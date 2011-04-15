АВТОВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии В0

В конвейера линии В0 АО "АВТОВАЗ" сошёл миллионный автомобиль - им стал компактный кроссовер LADA XRAY Cross. Об этом говорится в сообщении компании.



Модель направится для реализации в дилерскую сеть.

Напомним, 29 февраля 2008 года АВТОВАЗ, консорциум инвесторов во главе с государственной корпорацией "Ростехнологии" (госкорпорация "Ростех") и французский концерн Renault подписали документы о стратегическом партнёрстве. В дальнейшем был утверждён проект Альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа по производству автомобилей на глобальной платформе B0.



В апреле 2012 года состоялся запуск новой линии. Первыми выпущенными автомобилями стали универсалы LADA Largus.



Следом за LADA Largus в 2012 году на конвейер встал седан Nissan Almera.



В 2013 году на линии В0 началось производство седана Renault Logan нового поколения.



В 2015 году на конвейер встал автомобиль LADA XRAY.

Также в 2015 году началось производство LADA Largus Cross: автомобиль был модернизирован с учетом растущего спроса на машины с характеристиками кроссоверов.



В августе 2018 года АВТОВАЗ приступил к производству кросс-седана Renault Logan Stepway. А в октябре 2018 года стартовало производство LADA XRAY Cross.



Линия В0 сегодня - это одна из трёх линий АО "АВТОВАЗ"; здесь выпускаются автомобили двух марок - LADA и Renault (всего 12 моделей). Мощность линии - 280 тыс. автомобилей в год (при трехсменном режиме работы); темп работы линии - 1 автомобиль в минуту. Помимо автомобилей, линия В0 производит окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль АВТОВАЗа по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Прибыль АВТОВАЗа по МСФО за 2018 год составила 5.861 млрд руб. против убытка 9.662 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11%, до 283.127 млрд руб. с 225.648 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 8.342 млрд руб. против убытка 10.063 млрд руб. Операционная прибыль составила 15.617 млрд руб. против убытка 643 млн руб.



"AK&M" от 14.06.2019