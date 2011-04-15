"Газпром нефть" в два раза увеличила объём дивидендов на акцию

Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании поддержали рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию (с учётом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 22.05 руб. на одну обыкновенную акцию). Об этом говорится в сообщении компании.



Этот показатель дивидендных выплат является рекордным для компании и в два раза превышает предыдущий уровень, установленный в 2017 году (15 руб. на одну обыкновенную акцию).



Общий объём дивидендных выплат "Газпром нефти" по итогам 2018 года составит 142.2 млрд руб. - 37.8% от величины консолидированной чистой прибыли за 2018 год, рассчитанной по МСФО. В прошлом году компания нарастила чистую прибыль на 48.7% по сравнению с 2017 годом - до 376.7 млрд руб.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.





"AK&M" от 14.06.2019