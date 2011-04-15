Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/06/2019
16:36

Роскомнадзор в мае пресёк незаконную реализацию более 500 SIM-карт

Роскомнадзор в мае пресек незаконную реализация более 500 SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор совместно с представителями МВД России в мае провел 166 мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Больше всего мероприятий проведено в Приволжском (43) и Центральном (30) федеральных округах.

В результате проведенных мероприятий изъято 548 незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 240 SIM-карт принадлежали ПАО "ВымпелКом", 127 - ПАО "МТС", 73 - ПАО "МегаФон", 107 - ООО "Т2 Мобайл" и 1 - другим операторам связи.

В отношении нарушителей составлено 74 протокола об административных правонарушениях.

Нарушения преимущественно связаны с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, продолжается работа по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете. В мае выявлено 48 признаков нарушений, уведомления о которых направляются в МВД России для принятия последующих мер при подтверждении нарушения.


"AK&M" от 14.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100