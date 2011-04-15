Роскомнадзор в мае пресёк незаконную реализацию более 500 SIM-карт

Роскомнадзор в мае пресек незаконную реализация более 500 SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Роскомнадзор совместно с представителями МВД России в мае провел 166 мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Больше всего мероприятий проведено в Приволжском (43) и Центральном (30) федеральных округах.



В результате проведенных мероприятий изъято 548 незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 240 SIM-карт принадлежали ПАО "ВымпелКом", 127 - ПАО "МТС", 73 - ПАО "МегаФон", 107 - ООО "Т2 Мобайл" и 1 - другим операторам связи.



В отношении нарушителей составлено 74 протокола об административных правонарушениях.



Нарушения преимущественно связаны с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность.



Кроме того, продолжается работа по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете. В мае выявлено 48 признаков нарушений, уведомления о которых направляются в МВД России для принятия последующих мер при подтверждении нарушения.





"AK&M" от 14.06.2019