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14/06/2019
16:43

В РФ выросла протяжённость автодорог и линий метро

В России в 2018 году выросла протяжённость автомобильных дорог и линий метрополитена. Об этом сообщил Росстат.

В частности, протяжённость автомобильных дорог общего пользования в 2018 году выросла на 21.6 тыс. км (на 1.4%) по сравнению с 2017 годом и составила 1.529 млн км. Более половины общего прироста было обеспечено за счёт автомобильных дорог с твёрдым покрытием, доля которых в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования составляет более 70%. Их протяжённость в 2018 году увеличилась на 12 тыс. км (с 1.064 млн км в 2017 году до 1.076 млн км в 2018 году).

Эксплуатационная длина путей метрополитена выросла с 541.8 км в 2017 году до 581.9 км в 2018 году, что связано, главным образом, с открытием новых участков линий Московского метрополитена. Длина трамвайных путей и троллейбусных линий сократилась, соответственно, на 23.3 км и на 100.8 км в связи с закрытием ряда маршрутов.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования увеличилась за рассматриваемый период на 79.7 км и достигла в 2018 году 86.6 тыс. км.

Протяжённость магистральных нефтепроводов составила 53.4 тыс. км, сохранившись на уровне 2017 года. Длина магистральных нефтепродуктопроводов уменьшилась на 155.1 км в результате списания с баланса или демонтажа отключенных и неэксплуатируемых участков трубопроводов. Протяжённость магистральных газопроводов, используемых для коммерческой транспортировки газа, уменьшилась на 557.5 км в связи с изменением числа организаций, осуществляющих транспортировку природного газа.

Неизменным, по сравнению с 2017 годом, осталась и протяжённость внутренних судоходных путей - 101.5 тыс. км.


"AK&M" от 14.06.2019
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