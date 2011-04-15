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17/06/2019
10:12

Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 17 июня 2019 года.

ЭКС-БАНКИРУ ОТМЕНИЛИ СВИДЕТЕЛЬСКИЙ СТАТУС
БЫВШЕМУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ ВНЕШПРОМБАНКА ИНКРИМИНИРУЮТ ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


Как стало известно "Ъ", продолжает набирать обороты новое расследование хищений денежных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка. На днях Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента этого кредитного учреждения Али Аджина. Отметим, что ранее он являлся свидетелем по делу в отношении уже осужденной в мае 2017 года за хищение более 113 млрд руб. экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. В том числе благодаря именно показаниям Али Аджина она получила восемь с половиной лет колонии.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 17.06.2019
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