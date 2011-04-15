Д.Медведев ужесточил санкции за незаконную охоту

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении такс и методики исчисления крупного и особо крупного ущерба для статьи Уголовного кодекса РФ о незаконной охоте. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.



Принятие постановления позволит квалифицировать незаконную охоту, как уголовное преступление.



Документ поможет в реализации положений зжакона "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ". В части 1 статьи 258 УК РФ в качестве признаков, квалифицирующих преступление, предусмотрено причинение крупного или особо крупного ущерба.



Федеральным законом данная статья Кодекса дополнена примечанием, согласно которому крупным ущербом признаётся ущерб, исчисленный по утверждённым Правительством РФ таксам и методике, превышающий 40 тыс. руб., а особо крупным - 120 тыс. руб.



Так, например, незаконная добыча одного лося (такса составляет 80 тыс. руб. за одну особь) или двух кабанов (такса составляет 30 тыс. руб. за одну особь) будет квалифицироваться как добыча с причинением крупного ущерба, а особо крупным ущербом будет являться незаконная добыча двух лосей или пяти кабанов.







"AK&M" от 17.06.2019