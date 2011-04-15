Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 июня

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 18 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.2062
1 Азербайджанский манат 37.9126
100 Армянских драмов 13.4671
1 Белорусский рубль 31.1939
1 Болгарский лев 36.8842
1 Бразильский реал 16.5017
100 Венгерских форинтов 22.3842
1000 Вон Республики Корея 54.2120
10 Гонконгских долларов 82.1429
10 Датских крон 96.6036
1 Доллар США 64.3187
1 Евро 72.1077
100 Индийских рупий 92.1606
100 Казахстанских тенге 16.7660
1 Канадский доллар 47.9597
100 Киргизских сомов 92.1471
10 Китайских юаней 92.8776
10 Молдавских леев 35.3399
1 Новый туркменский манат 18.4031
10 Норвежских крон 73.7608
1 Польский злотый 16.9371
1 Румынский лей 15.2703
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9740
1 Сингапурский доллар 46.9206
10 Таджикских сомони 68.1703
1 Турецкая лира 10.9387
10000 Узбекских сумов 75.5253
10 Украинских гривен 24.3240
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.9451
10 Чешских крон 28.2260
10 Шведских крон 67.7745
1 Швейцарский франк 64.4024
10 Южноафриканских рэндов 43.4721
100 Японских иен 59.2280
"AK&M" от 17.06.2019