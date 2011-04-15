Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 июня

Банк России установил на 18 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.2062

1 Азербайджанский манат 37.9126

100 Армянских драмов 13.4671

1 Белорусский рубль 31.1939

1 Болгарский лев 36.8842

1 Бразильский реал 16.5017

100 Венгерских форинтов 22.3842

1000 Вон Республики Корея 54.2120

10 Гонконгских долларов 82.1429

10 Датских крон 96.6036

1 Доллар США 64.3187

1 Евро 72.1077

100 Индийских рупий 92.1606

100 Казахстанских тенге 16.7660

1 Канадский доллар 47.9597

100 Киргизских сомов 92.1471

10 Китайских юаней 92.8776

10 Молдавских леев 35.3399

1 Новый туркменский манат 18.4031

10 Норвежских крон 73.7608

1 Польский злотый 16.9371

1 Румынский лей 15.2703

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.9740

1 Сингапурский доллар 46.9206

10 Таджикских сомони 68.1703

1 Турецкая лира 10.9387

10000 Узбекских сумов 75.5253

10 Украинских гривен 24.3240

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.9451

10 Чешских крон 28.2260

10 Шведских крон 67.7745

1 Швейцарский франк 64.4024

10 Южноафриканских рэндов 43.4721

100 Японских иен 59.2280

"AK&M" от 17.06.2019