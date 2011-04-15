Банк России на 18 июня понизил курс евро к рублю почти на 60 копеек до 72.1077 руб., курс доллара США - более чем на 11 копеек до 64.3187 руб.

Банк России на 18 июня понизил официальный курс евро к рублю почти на 60 копеек до 72.1077 руб. с 72.6993 руб., курс доллара США - более чем на 11 копеек до 64.3187 руб. с 64.4326 руб. 15 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 18 июня уменьшилась почти на 33 копейки (-0.48%) до 67.8238 руб. с 68.1526 руб. 15 июня.



"AK&M" от 17.06.2019