Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/06/2019
11:35

Российская валюта в ходе утренних торгов остается на комфортных уровнях в основных валютных парах

Российская валюта в ходе утренних торгов остается на комфортных уровнях в основных валютных парах. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Поддержку рублю продолжает оказывать довольно мягкая риторика от Банка России по итогам прошедшей пятницы, которая в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные бумаги.

Положительно для рубля складывается и ситуация на нефтяном рынке, где контракты на Brent вернулись к комфортным уровням $61.5-$62/bbl.

На этой неделе поддержку российской валюте начнет оказывать приближение налогового периода, пик которого традиционно приходится на 25 число месяца.

Кроме того, в конце июня положительно на рубль будет влиять приближение выплат дивидендов российскими компаниями-экспортерами, которые в преддверии этих выплат могут обменивать валютную выручку на рубли. Наконец, если ФРС в среду отметит готовность снижать ключевую ставку в США в ближайшее время, это окажет поддержку как всему блоку рисковых активов, так и российской валюте.


"AK&M" от 17.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100