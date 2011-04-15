Ингосстрах выплатил 17.9 млн руб. за повреждённую огнём технику

Ингосстрах выплатил более 17.9 млн руб. за линию измельчения древесных кусковых отходов, которая была повреждена огнём. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл зимой 2018 года в Вологодской области. Во время выполнения работ произошло возгорание, которое привело к повреждениям застрахованного имущества.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков повреждения или утраты (гибели) оборудования вследствие пожара, удара молнии, злоумышленных действий третьих лиц, аварии и др. Договор заключен сроком на 3 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 17.06.2019