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17/06/2019
13:41

На СЭФ-2019 обсудят развитие производства электронной компонентной базы

Экспертная сессия "Цифровое производство" пройдёт 26 июня 2019 года в рамках VIII Среднерусского экономического форума. Секция "Цифровое производство" пройдёт в здании Курского государственного университета.

Результатом работы второго трека "Развитие производства электронной компонентной базы (ЭКБ)" станет определение прикладных шагов предприятий отрасли совместно с Минпромторгом РФ в интересах реализации стратегии радиоэлектронной промышленности и производства ЭКБ. Экспертная сессия проводится при содействии Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности.

Вопросами для обсуждения на втором треке станут: действия, которые необходимо предпринять в интересах формирования долгосрочного портфеля заказов для отечественных микроэлектронных фабрик, доступные объёмы производства; условия для обеспечения загрузки микроэлектронных фабрик.

Среди вопросов для обсуждения: архитектура самодостаточных продуктово-сервисных системных решений, факторы стратегического превосходства, требования к локализации с точки зрения производства ЭКБ; модели "супермаркетов" и информационных площадок для интеграции предложения разработчиков и производителей ЭКБ.

Среди экспертов: Антон Исаев - Минпромторг России, Вера Смирнова - Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности, Анатолий Суздальцев - ООО "Дженерал Ви Ар" (CEOGeneralVRLLC, Russia), Евгений Мордкович - ООО "Остек-Электро, Дмитрий Трубихов - АО "Ангстрем-Т", Александр Пилипенко Правительство Орловской области, Игорь Марков - ООО "Совтест АТЕ", Екатерина Бочарова - ООО "ФОРМ", Владимир Кабанов - концерн "Автоматика", Андрей Адамов - НТЦ "Модуль", Сергей Цыбин - АО КТЦ "Электроника" и другие.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

Официальный партнер форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнер форума - строительная компания "Инстеп".

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 17.06.2019
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