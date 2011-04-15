Инфляция в текущем году будет ниже, чем ожидалось ранее, и составит 4.2-4.7%, ЦБ

Инфляция в текущем году, согласно обновлённому прогнозу Банка России, будет ниже, чем ожидалось ранее, и составит 4.2-4.7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



Годовая инфляция в мае продолжила замедляться, составив 5.1% после 5.2% месяцем ранее. Замедление темпов прироста цен произошло в большинстве регионов Россим.



Значительный вклад в замедление годовой инфляции внёс статистический эффект высокой базы в ценах на рынке моторного топлива (год назад произошел заметный рост цен на него). Временное дезинфляционное влияние оказывало также и укрепление рубля, происходящее с начала года, подчёркивает ЦБ.



При этом цены на продукты питания в мае ускорили рост. Годовая продовольственная инфляция в мае выросла на 0.5 п.п. до 6.4%. В значительной мере это связано с ускорением роста цен на плодоовощную продукцию за счёт статистического эффекта низкой базы (годом ранее разовые факторы привели к нехарактерному для этого месяца снижению цен на неё.



Банк России ожидает стабилизации темпов прироста цен в этом сегменте по мере поступления нового урожая.





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