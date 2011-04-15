Д.Медведев назначил М.Бабича замминистра экономического развития РФ

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Бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич стал заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
М.Бабич являлся послом РФ в Белоруссии с августа 2018 года по апрель 2019 года.
"AK&M" от 17.06.2019