Д.Медведев назначил М.Бабича замминистра экономического развития РФ

Бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич стал заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



М.Бабич являлся послом РФ в Белоруссии с августа 2018 года по апрель 2019 года.









"AK&M" от 17.06.2019