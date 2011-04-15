Средний размер ипотечного кредита в I квартале вырос во всех возрастных категориях заемщиков, НБКИ

Средний размер ипотечного кредита в I квартале 2019 года вырос во всех возрастных категориях заемщиков. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья отмечен в возрастном сегменте заемщиков старше 65 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года данный показатель вырос на 38.4% до 0.83 млн руб.



Средний размер ипотечного кредита увеличился и в других возрастных сегментах заемщиков, в том числе: в категории моложе 25 лет (+16.8%), от 25 до 29 лет (+17.9%), 30 - 39 лет (+16.7%), 40 - 49 лет (+17.2%), от 50 до 59 лет (+17.8%) и от 60 до 65 лет (+26.4%).



В целом, самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в I квартале 2019 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет - 2,55 млн руб., а самые "скромные" - заемщики старше 65 лет (0.83 млн руб.).





"AK&M" от 17.06.2019