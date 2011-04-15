Суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении МОЭК

Арбитражный суд Москвы признал законным постановление ФАС России о назначении штрафа в отношении ПАО "МОЭК". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее в ФАС поступило заявление филиала МПРЦ "Здоровье" ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России с жалобой на действия компании.



Антимонопольная служба возбудила дело в отношении МОЭК и установила, что между организацией и унитарным предприятием заключен договор теплоснабжения. Согласно договору количество поставленной тепловой энергии и теплоносителя определяется на основании показаний прибора учёта тепловой энергии, что полностью соответствует требованиям нормативных правовых актов Правительства РФ.



Однако МОЭК определила объём тепловой энергии расчётным методом, что увеличило объём потреблённой энергии в несколько раз, а это в свою очередь отразилось на стоимости тепла.



Такие действия организации приводят к существенному увеличению финансовых обязательств заявителя, подчёркивает ФАС.



По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства Комиссия ФАС признала ПАО МОЭК нарушившей пункт 10 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции". Ответственность за это нарушение предусмотрено частью 1 статьи 14.31 КоАП РФ. Ведомство назначило штраф в размере 737.5 тыс. руб.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО в 2018 году выросла на 36.3% до 9.210 млрд руб. по сравнению с 6.759 млрд руб. в 2017 году. Показатель EBITDA увеличился по итогам 2018 года на 20.9% и составил 26.579 млрд руб. Выручка составила 162.841 млрд руб., продемонстрировав рост по сравнению с 2017 годом на 12.9%.



"AK&M" от 17.06.2019