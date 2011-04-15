Д.Медведев изменил порядок составления проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период

Правительство РФ изменило порядок составления проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с постановлением установлена обязанность ответственных исполнителей госпрограмм обеспечивать предоставление бюджетам субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, не менее 7.2% от общего объёма трансфертов из федерального бюджета субъектам Федерации.





"AK&M" от 17.06.2019