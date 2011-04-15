Кабмин одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Бурятия"

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Бурятия". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В соответствии с постановлением на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Республики Бурятия создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Бурятия".



Определены границы ТОР "Бурятия", виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов (500 тыс. руб.) и установлено, что в ТОР "Бурятия" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.



Потенциальные резиденты ТОР "Бурятия" планируют реализовать инвестиционные проекты по строительству птицеводческого комплекса и таможенно-логистического терминала. Ожидается, что объём частных инвестиций составит более 5.5 млрд руб.



Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР "Бурятия" будет финансироваться из внебюджетных источников.



Планируется создать около 900 рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 2.8 млрд руб.





"AK&M" от 17.06.2019