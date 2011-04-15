Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/06/2019
17:13

Кабмин одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Бурятия"

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Бурятия". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с постановлением на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Республики Бурятия создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Бурятия".

Определены границы ТОР "Бурятия", виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов (500 тыс. руб.) и установлено, что в ТОР "Бурятия" будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

Потенциальные резиденты ТОР "Бурятия" планируют реализовать инвестиционные проекты по строительству птицеводческого комплекса и таможенно-логистического терминала. Ожидается, что объём частных инвестиций составит более 5.5 млрд руб.

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР "Бурятия" будет финансироваться из внебюджетных источников.

Планируется создать около 900 рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2028 года составят более 2.8 млрд руб.


"AK&M" от 17.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100