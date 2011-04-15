Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 5 по 11 июня, снизилось на 0.8%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 5 по 11 июня 2019 года, снизилась на 0.8% до 764.29 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю снижение количества безработных произошло в 66 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Рязанской, Сахалинской областях, республиках Калмыкия, Крым, Северная Осетия - Алания, Ненецком, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском, Пермском краях.



В 15 регионах отмечено увеличение численности безработных. Наибольший рост показателя наблюдался в Архангельской, Астраханской, Иркутской, Костромской, Новосибирской, Омской областях, Забайкальском, Красноярском краях, Республике Бурятия, Карачаево-Черкесской Республике.





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