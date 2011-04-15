Рубль торгуется в режиме умеренного укрепления в ходе сессии понедельника. Движения валют в целом выглядят довольно скованными – трейдеры раскачиваются после выходных и одновременно снижают торговую активность в преддверии ключевого события недели в виде заседания ФРС, которое завершится в среду. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Пара доллар/рубль, которая в пятницу обновила минимум в области 64.18 руб., с начала сессии торгуется с понижением в пределах 0.1%. Участники рынка уже переварили итоги заседания Банка России, который ожидаемо снизил ставку на четверть процента и пообещал продолжить цикл смягчения политики. Теперь внимание игроков переключается на Федрезерв, который в свою очередь задаст тон всем долларовым парам. После недавних голубиных сигналов от американского ЦБ инвесторы рассчитывают на подтверждение смягчения риторики регулятора, что должно поддержать рисковые активы, включая рубль. До заседания движения в паре доллар/рубль будут носить сдержанный характер, и котировки вряд ли уйдут ниже 64 руб.



Также участники рынка продолжат следить за динамикой цен на нефть. После восстановления в конце минувшей недели Brent снова оказалась под давлением, что подтверждает зацикленность инвесторов на опасениях, связанных с торговой войной между США и Китаем. Котировки не смогли пробить область $62.5 за баррель и снова торгуются под отметкой 61, угрожая уровню 60.



"AK&M" от 17.06.2019