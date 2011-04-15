Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/06/2019
18:12

Российский рынок незначительно подрастает

Российский рынок незначительно подрастает, несмотря на неоднозначный внешний новостной фон и дешевеющую нефть. Индекс Мосбиржи сегодня прибавляет 0.2%, РТС дорожает на 0.4%, в то время как все азиатские площадки закрыли день преимущественно в минусе, а европейские торгуются разнонаправленно. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.

Пока одни инвесторы все больше опасаются за будущее глобальной экономики в связи с распространяющимися торговыми войнами, другие предпочитают сфокусироваться на мерах монетарной поддержки, о которых сигнализируют центральные банки мировых держав. Мягкая риторика американской ФРС продолжает подогревать спекуляции на тему понижения ставки до конца года. Поэтому инвесторы с нетерпением ждут заседания Федрезерва 18-19 июня, чтобы услышать от Дж.Пауэлла подтверждение своих ожиданий. Также интерес представляют предварительные данные по июньским индексам деловой активности в США в промышленности и секторе услуг, которые будут опубликованы в пятницу, поскольку они могут дать понимание, есть ли уже негативный эффект от усиления торгового конфликта США с Китаем и другими странами.

Котировки нефти в понедельник растеряли весь свой запал и снижаются на 1.8%. Позитив, вызванный комментариями членов ОПЕК о готовности согласовать продление сокращения добычи в июле для сохранения баланса на сырьевом рынке, и поддержка со стороны обострения ситуации на Ближнем востоке, ушли на второй план из-за опасений по поводу будущего спроса на нефть в условиях торговых войн.

Отечественный рынок сегодня выглядит довольно уверенно. Поддержку индексу широкого рынка оказывают продолжающие раллировать акции компаний электроэнергетики (отраслевой индекс сегодня прибавляет 2.8%). Тем не менее сектора нефтегазовый и телекоммуникаций также торгуются в плюсе, хоть и заметно скромнее (+0.3% и +0.9% по соответствующим отраслевым индексам).


"AK&M" от 17.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100