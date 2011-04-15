Российский рынок незначительно подрастает, несмотря на неоднозначный внешний новостной фон и дешевеющую нефть. Индекс Мосбиржи сегодня прибавляет 0.2%, РТС дорожает на 0.4%, в то время как все азиатские площадки закрыли день преимущественно в минусе, а европейские торгуются разнонаправленно. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой.



Пока одни инвесторы все больше опасаются за будущее глобальной экономики в связи с распространяющимися торговыми войнами, другие предпочитают сфокусироваться на мерах монетарной поддержки, о которых сигнализируют центральные банки мировых держав. Мягкая риторика американской ФРС продолжает подогревать спекуляции на тему понижения ставки до конца года. Поэтому инвесторы с нетерпением ждут заседания Федрезерва 18-19 июня, чтобы услышать от Дж.Пауэлла подтверждение своих ожиданий. Также интерес представляют предварительные данные по июньским индексам деловой активности в США в промышленности и секторе услуг, которые будут опубликованы в пятницу, поскольку они могут дать понимание, есть ли уже негативный эффект от усиления торгового конфликта США с Китаем и другими странами.



Котировки нефти в понедельник растеряли весь свой запал и снижаются на 1.8%. Позитив, вызванный комментариями членов ОПЕК о готовности согласовать продление сокращения добычи в июле для сохранения баланса на сырьевом рынке, и поддержка со стороны обострения ситуации на Ближнем востоке, ушли на второй план из-за опасений по поводу будущего спроса на нефть в условиях торговых войн.



Отечественный рынок сегодня выглядит довольно уверенно. Поддержку индексу широкого рынка оказывают продолжающие раллировать акции компаний электроэнергетики (отраслевой индекс сегодня прибавляет 2.8%). Тем не менее сектора нефтегазовый и телекоммуникаций также торгуются в плюсе, хоть и заметно скромнее (+0.3% и +0.9% по соответствующим отраслевым индексам).





"AK&M" от 17.06.2019