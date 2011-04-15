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18/06/2019
10:37

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 июня 2019 года.

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК ПОРАБОТАЛ НАД ОБРАЗАМИ
СОТРУДНИКИ МВД ВЕРНУЛИ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ ХРАМУ

Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД раскрыли громкую кражу из храма в Раменском районе Подмосковья. Там злоумышленники похитили десяток икон, включая две, представляющие особую культурно-историческую ценность. Их стоимость эксперты оценили в 10 млн руб. Иконы были изъяты сотрудниками полиции в одном из столичных антикварных магазинов, куда организатор кражи продал их за $75 тыс.


БЫВШИЕ ФУТБОЛИСТЫ СБОРНОЙ ПОТЕРЯЛИ, НО НЕ ПОТЕРПЕЛИ
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ЭКС-СОВЛАДЕЛЬЦА БАНКА "ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ"

Как стало известно "Ъ", Тушинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего акционера банка "Замоскворецкий" Аума Пуруши (Илью Бударина). Банкир обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, среди которых были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. После банкротства банка в нем была обнаружена "дыра" почти в 2,5 млрд руб. При этом потерпевшей стороной по делу числится лишь Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Представители футболистов, , которые в общей сложности потеряли в результате краха "Замоскворецкого" $12 млн, недовольны результатами расследования.


"ФРАНКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВСЕГДА ИМЕЛИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР"

"ТРИАНОНСКИЙ ДИАЛОГ" ПОДДЕРЖАТ В МОСКВЕ

Сегодня в Москве пройдет рабочее заседание координационного совета российско-французского форума "Трианонский диалог". Год назад официальный старт проекту взаимодействия по линии гражданских обществ двух стран дали президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Сопредседатель "Трианонского диалога", бывший посол Франции в России Пьер Морель отчитался перед корреспондентом "Ъ" Галиной Дудиной о проделанной работе.


МТС СМОТРИТ НА ДОРОГУ
ОПЕРАТОР МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА РЫНОК ТАКСИ

МТС задумалась о полноценном выходе на рынок онлайн-такси, партнерский проект на котором развивала до марта 2018 года. По данным "Ъ", МТС вместе с материнским холдингом АФК "Система" Владимира Евтушенкова изучали сделку с агрегатором такси Gett, российский бизнес которого оценивается в сумму до $450-600 млн. Пока наличие синергии между сотовыми операторами и агрегаторами такси не очевидно, рассуждают аналитики.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 18.06.2019
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