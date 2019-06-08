ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 18 июня, в размере 72.1077 руб. против 72.6993 руб. на 15 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



15.06.19 - 72.6993 руб.

14.06.19 - 73.0141 руб.

12.06.19 - 73.0448 руб.

11.06.19 - 73.2148 руб.

08.06.19 - 73.2605 руб.































































































































"AK&M" от 18.06.2019