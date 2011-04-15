Chrysler отзывает 45 автомобилей в РФ

ООО "ЭфСиЭй РУС" отзывает 45 автомобилей Chrysler Pacifica. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2017 года.



Причиной отзыва транспортных средств является возможное ослабление затяжки болта крепления шарового шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке. Это может привести к самопроизвольному отделению поворотного кулака от нижнего правого рычага передней подвески. В результате поворотный кулак может развернуть, что может привести к потере контроля над автомобилем.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка правильности крепления шарового шарнира правого нижнего рычага передней подвески в поворотном кулаке. Если шарнир закреплен в поворотном кулаке правильно, необходимо заменить болт крепления шарового шарнира в поворотном кулаке на болт большого диаметра. Если шарнир закреплен неправильно, необходимо заменить нижний правый рычаг передней подвески и поворотный кулак, после чего установить в новый поворотный кулак крепежный болт большего диаметра.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ЭфСиЭй РУС" является официальным представителем изготовителя Chrysler на российском рынке.





"AK&M" от 18.06.2019