В Великобритании 18-22 июня пройдёт забастовка работников South Western Railway

В Великобритании 18-22 июня 2019 года пройдёт забастовка работников железнодорожной компании South Western Railway. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются сбои в движении поездов.

Между станциями Bristol Temple Meads и Southampton Central будет приостановлено железнодорожное сообщение. Кроме того, повышена нагрузка на альтернативные виды транспорта.



Южная железная дорога - железнодорожная компания Великобритании, основанная при объединении различных железных дорог в 1923 году по акту парламента 1921 года. Сеть компании связывала Лондон, порты Ла-Манша, Юго-Западную Англию, пляжи южного побережья и Кент. В компанию вошли несколько дорог, крупнейшими из которых были London and South Western Railway (LSWR), London, Brighton and SouthCoast Railway (LBSC) и South Eastern and Chatham Railway (SECR). Строительство первой ветки, которая потом войдёт в Southern Railway началось в 1838 году с открытия London and Southampton Railway, затем выросшей в London and South Western Railway.



"AK&M" от 18.06.2019