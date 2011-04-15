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18/06/2019
11:20

В Великобритании 18-22 июня пройдёт забастовка работников South Western Railway

В Великобритании 18-22 июня 2019 года пройдёт забастовка работников железнодорожной компании South Western Railway. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи ожидаются сбои в движении поездов.
Между станциями Bristol Temple Meads и Southampton Central будет приостановлено железнодорожное сообщение. Кроме того, повышена нагрузка на альтернативные виды транспорта.

Южная железная дорога - железнодорожная компания Великобритании, основанная при объединении различных железных дорог в 1923 году по акту парламента 1921 года. Сеть компании связывала Лондон, порты Ла-Манша, Юго-Западную Англию, пляжи южного побережья и Кент. В компанию вошли несколько дорог, крупнейшими из которых были London and South Western Railway (LSWR), London, Brighton and SouthCoast Railway (LBSC) и South Eastern and Chatham Railway (SECR). Строительство первой ветки, которая потом войдёт в Southern Railway началось в 1838 году с открытия London and Southampton Railway, затем выросшей в London and South Western Railway.

"AK&M" от 18.06.2019
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