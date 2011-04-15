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18/06/2019
11:43

ИТ-компании Словении расширяют сотрудничество с Россией

Словения расширит сотрудничество с Россией в ряде направлений информационно-коммуникационных технологий, в том числе 5G, информационной безопасности, "умного города" и электронного правительства. Об этом договорились участники 15-го заседания Межправительственной Российско-Словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

На заседании комиссии словенская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества компании "Искрател" с Россией по развитию технологий в области безопасности, оптимизации и цифровизации промышленных процессов и транспорта с помощью 5G. Секция ZITex Хозяйственной палаты Словении, объединяющая словенские ИТ-компании, заинтересована в развитии сотрудничества с профильными российскими компаниями в области "умного города", перехода на безбумажный документооборот и национальных реестров. Словенская сторона также видит возможности для наращивания сотрудничества в сфере т.н. enabling technology ("обеспечивающей технологии"). Кроме того, Словения выразила заинтересованность в участии в форуме "Открытые инновации" в октябре 2019 года в качестве государства-партн`ра.

"AK&M" от 18.06.2019
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