Рост выдачи новых кредитных карт практически прекратился, НБКИ

Количество выданных новых кредитных карт составило 913.9 тыс., увеличившись на 0.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано серьёзное снижение объёмов выдачи новых кредитных карт - на 14.6%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самое большое количество новых выданных кредитных карт отмечено в Москве (57 тыс.), Московской области (45.5 тыс.), Краснодарском крае (36.2 тыс.), Санкт-Петербурге (34 тыс.), Свердловской области (27.9 тыс.) и Республике Башкортостан (25.6 тыс.).





"AK&M" от 18.06.2019