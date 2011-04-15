Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/06/2019
12:02

Рост выдачи новых кредитных карт практически прекратился, НБКИ

Количество выданных новых кредитных карт составило 913.9 тыс., увеличившись на 0.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано серьёзное снижение объёмов выдачи новых кредитных карт - на 14.6%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт отмечено в Москве (57 тыс.), Московской области (45.5 тыс.), Краснодарском крае (36.2 тыс.), Санкт-Петербурге (34 тыс.), Свердловской области (27.9 тыс.) и Республике Башкортостан (25.6 тыс.).


"AK&M" от 18.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100