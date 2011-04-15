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18/06/2019
11:04

Рынок нефти по-прежнему слаб

На этой неделе российский рынок показал рост. Здесь сыграли роль и дивидендный фактор, и растущие ожидания ослабления денежной политики от ФРС США. Об этом говорится в комментарии заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова.

На прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк готов снизить процентные ставки, чтобы помочь стабилизировать экономику, если торговая война между Вашингтоном и Пекином начнет сдерживать рост экономики.

С торговой войной есть неопределенность - президент Дональд Трамп может повысить тарифы против Китая, если президент Си Цзиньпин не встретится с ним на саммите G-20 в Японии в конце этого месяца. Аналитик не знает, какой фактор победит на следующей неделе - фактор ожидания ослабления денежной политики от ФРС США или фактор роста геополитической напряженности после атак на танкеры в Ормузском проливе.


"AK&M" от 18.06.2019
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