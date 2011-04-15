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18/06/2019
12:31

РФ и Белоруссия интегрируют системы прослеживаемости до конца III квартала, Д.Патрушев

Россия и Белоруссия интегрируют системы прослеживаемости до конца III квартала 2019 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи со своим белорусским коллегой Анатолием Хотько, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Стороны обсудили вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства, а также доступа сельскохозяйственных товаров на рынки России и Беларуси.

По словам Д.Патрушева, в результате работы надзорных служб двух стран удаётся урегулировать большинство проблемных вопросов доступа сельхозтоваров. Россельхознадзор совместно с белорусскими коллегами продолжает работать над исполнением "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции животноводства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего товарооборота сельхозпродукции и продовольствия, который демонстрирует положительную динамику.

Товарооборот аграрной продукции между двумя странами в I квартале 2019 года составил порядка $1.3 млрд. При этом за три месяца текущего года российский экспорт вырос на 4.8% за счёт увеличения поставок рапса, пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, рыбных консервов, жмыхов и достиг $295.8 млн.


"AK&M" от 18.06.2019
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