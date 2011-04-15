Банк России обсудит с рынком подходы к установлению национальной антициклической надбавки

Банк России подготовил доклад, посвящённый определению стадии кредитного цикла и установлению национальной антициклической надбавки (АН) к капиталу кредитных организаций. Материал разработан в рамках развития подходов к макропруденциальной политике и опубликован для консультаций с участниками рынка, говорится в сообщении ЦБ.



В докладе описаны показатели, которыми руководствуется Банк России при принятии решения о значении национальной АН, и представлены альтернативные модели.



В последние годы многие страны установили положительное значение АН. В докладе анализируется их опыт: на какие системные риски направлены данные меры, каковы факторы принятия решения и применяемые регуляторами модели. Проведенный анализ показал, что при определении стадии кредитного цикла регуляторы в основном используют альтернативные подходы в дополнение к общепринятой методике, рекомендованной Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН). Это вызвано ее недостаточной информативностью для стран, для которых характерны структурные сдвиги в развитии экономики и финансового сектора, подчеркивается в сообщении.



В докладе приводится обзор альтернативных методике БКБН моделей и рассматриваются новые подходы к определению фазы кредитного цикла, разработанные Банком России. Исследование показало перспективность применения ряда альтернативных метрик для выявления стадии перегрева на рынке кредитования в целом и отдельных его сегментов, сообщает Банк России.



Планируется, что обсуждение доклада с профессиональным сообществом и всеми заинтересованными сторонами будет завершено до 19 июля 2019 года включительно. После проведения консультаций с экспертным сообществом указанные методики могут быть использованы Банком России при установлении значений национальной антициклической надбавки.







"AK&M" от 18.06.2019