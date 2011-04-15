Банк России сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года в 3-3.3 трлн руб. Об этом говорится в материалах ЦБ.



В мае участники рынка стали ожидать более быстрого смягчения денежно-кредитной политики Банком России на фоне замедления инфляции и заявлений представителей Банка России.



В этих условиях существенно снизились кривые процентных свопов и доходности ОФЗ, ожидания по ключевой ставке на конец года опустились до 7.25% годовых (согласно опросам Bloomberg и Thomson Reuters).





"AK&M" от 18.06.2019