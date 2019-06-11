ЦБ РФ установил официальный курс евро на 19 июня в размере 72.2291 руб. против 72.1077 руб. на 18 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



18.06.19 - 72.1077 руб.

15.06.19 - 72.6993 руб.

14.06.19 - 73.0141 руб.

12.06.19 - 73.0448 руб.

11.06.19 - 73.2148 руб.

































































































































"AK&M" от 18.06.2019