Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 июня

Банк России установил на 19 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9924

1 Азербайджанский манат 37.9223

100 Армянских драмов 13.4804

1 Белорусский рубль 31.1717

1 Болгарский лев 36.8198

1 Бразильский реал 16.5441

100 Венгерских форинтов 22.3541

1000 Вон Республики Корея 54.2117

10 Гонконгских долларов 82.1231

10 Датских крон 96.4343

1 Доллар США 64.3352

1 Евро 72.2291

100 Индийских рупий 92.1794

100 Казахстанских тенге 16.7529

1 Канадский доллар 47.9505

100 Киргизских сомов 92.1048

10 Китайских юаней 92.8840

10 Молдавских леев 35.3490

1 Новый туркменский манат 18.4078

10 Норвежских крон 73.5831

1 Польский злотый 16.8921

1 Румынский лей 15.2410

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.8373

1 Сингапурский доллар 46.8950

10 Таджикских сомони 68.1878

1 Турецкая лира 10.9832

10000 Узбекских сумов 75.3937

10 Украинских гривен 24.3934

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.5798

10 Чешских крон 28.1345

10 Шведских крон 67.7876

1 Швейцарский франк 64.3803

10 Южноафриканских рэндов 43.7568

100 Японских иен 59.3964

"AK&M" от 18.06.2019