Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 июня

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Банк России установил на 19 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9924
1 Азербайджанский манат 37.9223
100 Армянских драмов 13.4804
1 Белорусский рубль 31.1717
1 Болгарский лев 36.8198
1 Бразильский реал 16.5441
100 Венгерских форинтов 22.3541
1000 Вон Республики Корея 54.2117
10 Гонконгских долларов 82.1231
10 Датских крон 96.4343
1 Доллар США 64.3352
1 Евро 72.2291
100 Индийских рупий 92.1794
100 Казахстанских тенге 16.7529
1 Канадский доллар 47.9505
100 Киргизских сомов 92.1048
10 Китайских юаней 92.8840
10 Молдавских леев 35.3490
1 Новый туркменский манат 18.4078
10 Норвежских крон 73.5831
1 Польский злотый 16.8921
1 Румынский лей 15.2410
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.8373
1 Сингапурский доллар 46.8950
10 Таджикских сомони 68.1878
1 Турецкая лира 10.9832
10000 Узбекских сумов 75.3937
10 Украинских гривен 24.3934
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.5798
10 Чешских крон 28.1345
10 Шведских крон 67.7876
1 Швейцарский франк 64.3803
10 Южноафриканских рэндов 43.7568
100 Японских иен 59.3964
"AK&M" от 18.06.2019