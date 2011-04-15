Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/06/2019
12:40

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 июня

Банк России установил на 19 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.9924
1 Азербайджанский манат 37.9223
100 Армянских драмов 13.4804
1 Белорусский рубль 31.1717
1 Болгарский лев 36.8198
1 Бразильский реал 16.5441
100 Венгерских форинтов 22.3541
1000 Вон Республики Корея 54.2117
10 Гонконгских долларов 82.1231
10 Датских крон 96.4343
1 Доллар США 64.3352
1 Евро 72.2291
100 Индийских рупий 92.1794
100 Казахстанских тенге 16.7529
1 Канадский доллар 47.9505
100 Киргизских сомов 92.1048
10 Китайских юаней 92.8840
10 Молдавских леев 35.3490
1 Новый туркменский манат 18.4078
10 Норвежских крон 73.5831
1 Польский злотый 16.8921
1 Румынский лей 15.2410
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.8373
1 Сингапурский доллар 46.8950
10 Таджикских сомони 68.1878
1 Турецкая лира 10.9832
10000 Узбекских сумов 75.3937
10 Украинских гривен 24.3934
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.5798
10 Чешских крон 28.1345
10 Шведских крон 67.7876
1 Швейцарский франк 64.3803
10 Южноафриканских рэндов 43.7568
100 Японских иен 59.3964

"AK&M" от 18.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100