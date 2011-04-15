Российские компании и банки в мае-августе планируют выплатить дивиденды на 1.9 трлн руб.

Российские компании и банки в мае-августе 2019 года планируют выплатить дивиденды на 1.9 трлн руб., что на 43% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Этот фактор оказал существенную поддержку российскому рынку акций, подчёркивает Банк России.



Российские индексы акций в мае продемонстрировали существенный рост, в то время как показатели большинства стран с развитым и формирующимся рынками снизились в среднем на 5-8%.



По итогам месяца индекс МосБиржи вырос на 4.1%, обновив исторический максимум, РТС - на 3.1%. Основной вклад в рост индекса внесли акции нефте- и газодобывающего сектора, в частности Газпром, котировки которо го выросли на 31.2% на фоне новостей о росте дивидендных выплат.



Без учета динамики данного сектора рост индекса МосБиржи составил около 0.1%, что также заметно лучше, чем в других СФР. Поддержку рынку оказало начало дивидендного периода, поскольку, помимо Газпрома, ряд крупных российских компаний и банков также объявили о повышенных выплатах.





"AK&M" от 18.06.2019