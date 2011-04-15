Банк России на 19 июня повысил курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 72.2291 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 64.3352 руб.

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Банк России на 19 июня повысил официальный курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 72.2291 руб. с 72.1077 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 64.3352 руб. с 64.3187 руб. 18 июня.
Стоимость бивалютной корзины на 19 июня увеличилась более чем на 6 копеек (+0.09%) до 67.8875 руб. с 67.8238 руб. 18 июня.
"AK&M" от 18.06.2019