Банк России на 19 июня повысил курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 72.2291 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 64.3352 руб.

Банк России на 19 июня повысил официальный курс евро к рублю более чем на 12 копеек до 72.2291 руб. с 72.1077 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 64.3352 руб. с 64.3187 руб. 18 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 19 июня увеличилась более чем на 6 копеек (+0.09%) до 67.8875 руб. с 67.8238 руб. 18 июня.



"AK&M" от 18.06.2019