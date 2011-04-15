На Калужском шоссе построят 400-метровую эстакаду

Москомархитектура согласовала проект левоповоротного съезда с Калужского шоссе на новую дорогу МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт "Остафьево", сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, длина эстакады составит около 400 м.

"Мэр Сергей Собянин поручил открыть эту дорогу уже в 2019 году. Сейчас она находится в стадии активной реализации. Этот съезд улучшит проницаемость всей территории и поможет новой трассе не оставаться изолированной. В результате мы получим не только удобную трассу до еще одного аэропорта, но и улучшим связь между несколькими поселениями ТиНАО", - рассказал С.Кузнецов.



Напомним, проект трассы МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт "Остафьево" предусматривает строительство 54.5 км дорог, в том числе 8.2 км основного хода, а также съездов, боковых проездов и 10 транспортных сооружений - мостов, эстакад, тоннелей.



Дорога свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское иРязановское в Новой Москве, а также обеспечит выезд к аэропорту "Остафьево".





"AK&M" от 18.06.2019