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18/06/2019
14:26

На Калужском шоссе построят 400-метровую эстакаду

Москомархитектура согласовала проект левоповоротного съезда с Калужского шоссе на новую дорогу МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт "Остафьево", сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, длина эстакады составит около 400 м.
"Мэр Сергей Собянин поручил открыть эту дорогу уже в 2019 году. Сейчас она находится в стадии активной реализации. Этот съезд улучшит проницаемость всей территории и поможет новой трассе не оставаться изолированной. В результате мы получим не только удобную трассу до еще одного аэропорта, но и улучшим связь между несколькими поселениями ТиНАО", - рассказал С.Кузнецов.

Напомним, проект трассы МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт "Остафьево" предусматривает строительство 54.5 км дорог, в том числе 8.2 км основного хода, а также съездов, боковых проездов и 10 транспортных сооружений - мостов, эстакад, тоннелей.

Дорога свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновское иРязановское в Новой Москве, а также обеспечит выезд к аэропорту "Остафьево".


"AK&M" от 18.06.2019
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