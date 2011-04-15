В Москве началось продление салатовой линии метро до станции "Лианозово"

В Москве началось продление Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии метро до станции "Лианозово". Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Будет проложен тоннель длиной 2.3 км до станции "Лианозово", неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления Московской железной дороги", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся в сообщении.



По его словам, линия впоследствии дойдёт до технопарка "Физтех" в посёлке Северный.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что на Люблинско-Дмитровской линии планируется построить ещё три станции - "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Станции "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы" планируется открыть во II квартале 2022 года.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 18.06.2019