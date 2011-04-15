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18/06/2019
14:16

Повседневные расходы россиян на прошлой неделе выросли на 7.4%

Повседневные расходы россиян на 24-й неделе текущего года, с 10 по 16 июня, резко пошли вверх, прибавив 7.4% к показателю предыдущей недели. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Таким образом, в среднем с 10 по 16 июня россияне потратили на привычные товары 4.503 тыс. руб. На аналогичной неделе прошлого года расходы составляли 4.468 тыс. руб., что на 0.8% меньше, чем в текущем году. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, покупательская активность на данной неделе выросла на 54%.

Средний чек с 10 по 16 июня прервал тренд на снижение и резко пошел вверх. По итогам недели он добрался до отметки в 546 руб., что на 5.5% больше предыдущего показателя. Однако размер среднего чека по-прежнему уступает прошлогодним значениям - на 1.1%. Относительно медианных значений 2012 года размер среднего чека на минувшей неделе прибавил 70.5%.

Вероятно, это объясняется периодом выплаты зарплат на многих предприятиях, а также наличием дополнительного выходного дня в середине недели, когда традиционно домашнее потребление увеличивается.


"AK&M" от 18.06.2019
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