ЦБ во втором полугодии ожидает замедления роста розничного кредитования

Банк России во втором полугодии 2019 года ожидает постепенного замедления роста розничного кредитования по мере накопления обязательств населения по кредитам и реализации макропруденциальных мер, направленных на сдерживание отдельных сегментов розничного кредитного рынка. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Темпы прироста розничного кредитного портфеля на начало мая составили 23.8% против 23.5% месяцем ранее.



В апреле потребительское кредитование по-прежнему вносило наибольший вклад в прирост заимствований у банков, доля потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле медленно росла, сообщает ЦБ.





"AK&M" от 18.06.2019