На нескольких улицах в трёх округах столицы временно изменится схема движения транспорта

На нескольких улицах в трёх округах столицы временно изменится схема движения, сообщила столичная мэрия.



Это связано с проведением выпускного бала, а также реконструкцией инженерных сетей.



Из-за проведения бала "Выпускник" в центре города изменится схема движения. 20 июня с 15:00 MSK до 19:30 MSK ограничат движение по одной полосе на Моховой улице (в районе Центрального выставочного зала "Манеж").



Кроме того, с 21:00 MSK до окончания мероприятия полностью перекроют улицу Ильинку. С 23:45 MSK 20 июня до 00:15 MSK 21 июня будут закрыты для проезда Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка.



Кроме того, временно изменится схема движения на нескольких улицах ЮАО и на Ленинградском шоссе. Так, с 20 июня по 25 августа ограничение движения с поэтапным занятием одной полосы будет действовать на боковом проезде Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1. В этот же период ограничат проезд транспорта по двум полосам Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1, а с 15 по 30 сентября - по Ленинградскому шоссе в районе дома 80, строения 1.



Помимо этого, 23 июня с 10:00 MSK до 13:00 MSK будет перекрыто движение по 2-му Нагатинскому проезду от дома 8 до дома 8, строения 4.



Из-за реконструкции газопровода на улице Москворечье также введут ограничения движения. С 27 июня по 31 августа - на улице Святослава Рихтера от дома 37, корпуса 1 по улице Москворечье до дома 41, корпуса 1 и на улице Москворечье от дома 41, корпуса 1 до дома 57/8. С 10 сентября по 15 декабря - на улице Академика Ласкорина от Каширского шоссе, дома 54, корпуса 1 до улицы Москворечье, дома 47, корпуса 1.



"AK&M" от 18.06.2019