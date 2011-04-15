Ещё около 40 новых поездов "Москва" выйдут на линии метрополитена до конца года. Таким образом, их общее количество в подземке достигнет 171, сообщила пресс-служба Метрополитена.



В частности, до конца года в столичном метрополитене запустят еще 39 поездов из 312 вагонов "Москва" на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях. В настоящее время более тысячи вагонов "Москва" перевозят пассажиров столичного метро. Они формируют 132 состава, из которых 30 поездов впервые начали перевозить пассажиров в этом году. Сегодня составы "Москва" курсируют по Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филёвской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.



Первый поезд "Москва" запустили в апреле 2017 года. С тех пор такие составы приходят на смену поездам предыдущих поколений, а также запускаются на новых участках метро.



В новых поездах сквозной проход через все вагоны, улучшена система кондиционирования и усилена шумоизоляция, более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. В вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути, информация на них дублируется и на иностранном языке.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 18.06.2019