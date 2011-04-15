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18/06/2019
16:54

Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании рынка электронных платежей

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в закон "О национальной платёжной системе", определяющий правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает ввести понятия "платёжное приложение", "поставщик платёжного приложения", "платёжный агрегатор".

Кроме того, законопроект определяет правила взаимодействия банка и организации-поставщика платёжного приложения для безналичных переводов средств, в том числе выполнение требований ЦБ к защите информации.

При этом оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять поставщику платёжного приложения сведения об аналогах собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств распоряжаться денежными средствами.


"AK&M" от 18.06.2019
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