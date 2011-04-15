Объём промпроизводства в России в мае вырос на 0.9%

Объём промпроизводства в России в январе-мае 2019 года вырос на 2.4%, в мае в годовом исчислении - на 0.9%, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 2.1%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-мае увеличился на 4.3%, в мае в годовом исчислении - на 2.8%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1.6%.



В обрабатывающей промышленности производство в январе-мае выросло на 1.6%, мае в годовом исчислении сократилось на 1%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.5%.





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