Цены производителей промпродукции в РФ в мае выросли на 1.8%, с начала года - на 1.2%

Цены производителей промпродукции в РФ в мае 2019 года выросли на 1.8%, с начала года - на 1.2%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.



Потребительская инфляция в мае составила 0.3%, с начала года - 2.4%.



Продукция в области добычи полезных ископаемых в мае подорожала на 2.9%, с начала года - на 4.9%. В обрабатывающих производствах в мае цены выросли на 1.6%, с начала года уменьшились на 0.4%.



В мае увеличение цен на сырую нефть составило 4.5%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - 2.8%. Цены на янтарь и алмазы природные необработанные снизились на 27.4% и 16.4% соответственно.



В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: конденсат газовый стабильный - на 18%, бензин автомобильный - на 17.5%, газ нефтяной прочий, не включенный в другие группировки - на 11.8%, пропан и бутан сжиженные - на 8.4%, битумы нефтяные строительные - на 5.7%, кокс нефтяной - на 5%, битумы нефтяные дорожные - на 4.5%, битум нефтяной кровельный - на 3.7%.



AK&M Антикризис