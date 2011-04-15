Росэлектроника поставила "Теклеору" ускоритель электронов для антимикробной обработки продуктов питания

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" поставил центру "Теклеор" второй ускоритель электронов для антимикробной обработки продуктов питания. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Аппаратура расщепляет ДНК патогенных микроорганизмов потоком ускоренных электронов. Благодаря такой обработке, риск распространения кишечных инфекций снижается, а срок безопасного хранения охлаждённой рыбы, мяса, ягод, фруктов, а также готовых к употреблению продуктов увеличивается в среднем в 2-3 раза.



Центр "Теклеор" в Калужской области - первый в России промышленный центр обработки продуктов потоком ускоренных электронов. Здесь обрабатывается более ста видов продуктов питания: замороженное и охлажденное мясо и мясные полуфабрикаты, рыба и морепродукты, овощи, грибы, а также специи, пряности, пищевые добавки.



Ключевой технологической единицей центра является ускоритель электронов от "Росэлектроники". Первый такой ускоритель "Теклеор" получил от холдинга ещё в середине 2017 года.



Госкорпорация "Ростех" - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолёты России", Уралвагонзавод.



Росэлектроника является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединённая приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников - более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Афр ики и Латинской Америки.



"AK&M" от 18.06.2019