Россельхознадзор отменил ограничения для белорусского предприятия

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 19 июня отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО Агрокомбинат "Приднепровский". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.



Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 19 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.





"AK&M" от 18.06.2019