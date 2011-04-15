Д.Кобылкин поручил создать рабочую группу для развития государственных охотхозяйств в регионах

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу для выработки механизмов развития государственных охотхозяйств в регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды по итогам совещания по вопросу повышения эффективности деятельности государственных опытно-охотничьих хозяйств.



Всего в системе охототрасли России находится 8 ГООХ.

В ходе заседания пилотным учреждением для отработки новых подходов развития определено ФГБУ "ГООХ "Селигер" Тверской области. Директор ФГБУ "ГООХ "Селигер" Александр Протасов проинформировал об основных результатах деятельности учреждения. Особо выделена деятельность по проведению опытной работы по оценке эффективности и практического применения нормативов биотехнических мероприятий, разработанных научно-исследовательскими структурами, проведению апробация методик учётов численности. В ряду успешных практик отмечается совершенствование технологий искусственного разведения глухаря, содержания его в полувольных условиях и последующей интродукции в охотничьи угодья Тверской области.



Участники совещания выразили уверенность, что многолетний опыт позволит стать Селигеру крупным репродуктивным центром в Центральном федеральном округе для разведения и расселения основных охотничьих видов животных.



В дальнейшем развитии охотхозяйства заинтересовано и руководство региона. Губернатор Тверской области рассматривает возможность повышения туристического потока в регион благодаря развитию охотничьего туризма. Кроме того, по словам И.Руденя учреждение оценивается как объект, обеспечивающий трудовую занятость населения и дающий импульс развитию целой отрасли. Субъект РФ готов оказывать поддержку "Селигеру", в том числе финансовую, в своей части.



По итогам совещания глава Минприроды России Д.Кобылкин поручил создать рабочую группу из представителей Минприроды России, Росприроднадзора и Администрации Тверской области для определения механизма повышения эффективности работы "ГООХ "Селигер" в целях достижения государственных задач охотничьей отрасли и реализации туристической перспективы региона.



Эта же рабочая группа должна проанализировать ресурсы, возможности развития и внедрения оптимальных моделей по всем 8 государственным охотхозяйствам федерального подчинения.



На основании полученных результатов будет скорректирован развития системы ГООХ страны.



"AK&M" от 18.06.2019