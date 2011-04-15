Utair планирует продать 50%-ную долю в UTG

Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG. Об этом заявил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов, говорится в сообщении компании.



"Utair обсудил с банками дальнейшие условия реструктуризации и поэтапно погасит проценты за счёт продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность. Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль. Компания гарантирует бесперебойные полёты и наращивает загрузку рейсов", - сказал он.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Убыток Utair по МСФО за 2018 год составил 21.999 млрд руб. против прибыли 2.428 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 83.614 млрд руб. против 75.799 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 9 раз до 27.57 млрд руб. с 3.072 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.06.2019