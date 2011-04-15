ЛУКОЙЛ увеличит мощности отгрузки нефтепродуктов из нефтепродуктопровода Пермь-Андреевка

ЛУКОЙЛ увеличит мощности отгрузки нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода Пермь-Андреевка. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию резервуарного парка и автоналивного пункта промежуточной перекачивающей станции "Андреевка" на магистральном нефтепродуктопроводе Пермь-Андреевка.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Промежуточная перекачивающая станция "Андреевка", расположенная в Илишевском районе Республики Башкортостан, - конечный пункт первого пускового комплекса магистрального нефтепродуктопровода Пермь-Андреевка. Производственная площадка реконструируемой станции, которой управляет предприятие "ЛУКОЙЛ-Транс", предназначена для приема, хранения и сдачи нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) из магистрального нефтепродуктопровода в систему ПАО "Транснефть". Также отсюда проводится отправка топлива в розничные сети в автоцистернах.



Проектом, получившим положительное заключение Самарского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция резервуарного парка и автоналивного пункта ППС "Андреевка", в том числе подземных хранилищ газа, нефти и нефтепродуктов. Также будет модернизирована насосная станция, где установят дополнительный насосный агрегат.



В целях обеспечения непрерывной работы технологических объектов по приему и отпуску нефтепродуктов реконструкцию ППС "Андреевка" проведут в три этапа. На первом этапе пройдет строительство двух противопожарных резервуаров, монтаж обвязочных трубопроводов пожаротушения и другого необходимого оборудования. Кроме того, будут обновлены надземные участки тепловых сетей и газопровода, кабельных эстакад и других инженерных и транспортных коммуникаций. Также будут проложены внутриплощадочные проезды.



На втором и третьем этапах намечены работы по демонтажу действующих и строительству новых технологических сооружений ППС "Андреевка", в том числе построят два острова автоналива, площадки для хранения присадок и другие объекты и сети коммуникаций.



По итогам реализации проекта общий объём резервуарного парка перекачивающей станции и площадки автоналива вырастет с 42.4 до 57.4 куб. м. Отгрузка автобензина (АИ-92 и АИ-95) и дизельного топлива со станции возрастет до 390 тыс. т в год, что втрое превысит текущие объёмы.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.6% до 53.9 млрд руб. с 47 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 260.1 млрд руб. с 225.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 129.8 млрд руб. со 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 18.06.2019